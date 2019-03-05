Bim Yemekleri Vs. Restoran Yemekleri - Lezzet Karşılaştırması

Yeni bir lezzet karşılaştırması ile beraberiz. Bu kez BİM'den aldığımız hazır yemekleri, lokantalardan sipariş ettiğimiz yemeklerle karşılaştırıyoruz.

Yeni bir lezzet karşılaştırması ile beraberiz. Bu kez BİM'den aldığımız hazır yemekleri, lokantalardan sipariş ettiğimiz yemeklerle karşılaştırıyoruz.

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