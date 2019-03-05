Son Dakika Haberleri: Bim Yemekleri Vs. Restoran Yemekleri - Lezzet Karşılaştırması

Bim Yemekleri Vs. Restoran Yemekleri - Lezzet Karşılaştırması

52 dakika önce

Yeni bir lezzet karşılaştırması ile beraberiz. Bu kez BİM'den aldığımız hazır yemekleri, lokantalardan sipariş ettiğimiz yemeklerle karşılaştırıyoruz.

Yeni bir lezzet karşılaştırması ile beraberiz. Bu kez BİM'den aldığımız hazır yemekleri, lokantalardan sipariş ettiğimiz yemeklerle karşılaştırıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:38 Kaynak: Youtube

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