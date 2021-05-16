BİMDER'den bayram ziyareti - Son Dakika

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), bakım merkezide bakımları gerçekleştirilen engelli hastaları ziyaret etti.

Bozkır Kaymakamlığı Zarafet Bakım Merkezinde tedavi gören engellilerin bayramını kutlayan dernek yönetimi, bir hayırsever tarafından ücreti karşılanan bayramlıkları dağıttı.

BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "Ne kadar da evlatlarının, anne-babalarının yerini tutamasak da gönüllerini almaya çalıştık. Dernek yönetimimizden iki kardeşimizin vermiş oldukları bayram harçlıklarını kendilerine takdim ederek bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ancak paradan ziyade selama, sevgiye, ilgi-alakaya, hal hatırlarının sorulmasına yani kısacası aileye daha çok muhtaç olduklarına şahit olduk." dedi.