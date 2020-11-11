BİMDER'den öğrencilere kışlık kıyafet desteği - Son Dakika

Konya Bozkır ilçesinde 25 ortaokul öğrencisine, hayırseverlerin desteği ile Bozkır İmam Hatip Lisesi mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından kışlık kıyafet hediye edildi.

Dernek tarafından temin edilen kışlık kıyafetler, Soğucak Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 25 öğrenciye dağıtıldı.

Yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, kampanyada derneğe destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

İlçede öğrenim gören öğrencilere destek olmak isteyen hayırseverlerin dernek ile irtibata geçebileceğini ifade eden Görür, "Bu yardım kampanyasının öğrencilerimize ulaştırılmasında desteklerini esirgemeyen Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz." dedi.