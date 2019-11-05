BİMDER'den üniversite öğrencilerine burs

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) 207 üniversite öğrencisine burs verdiğini açıkladı.

Bozkır, Hadim, Ahırlı, ve Yalıhüyük ilçelerindeki öğrencilere burs verdiklerini açıklayan BİMDER Başkanı Mehmet Görür, burs verirken başarıyı kriter aldıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimize yeni dönem ilk burslarını hesaplarına yatırdık. Öğrencilerimizin dönemlik başarılarına göre burs tutarı 125 TL ila 300 TL arasında değişiyor. Öğrencilerimizin başarısı devam ettiği sürece dernek olarak desteklemek birinci önceliğimiz." dedi.

Görür, burs konusunda yardım etmek vatandaşların kendileriyle irtibata geçebileceğini hatırlattı.