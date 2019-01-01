Son Dakika Haberleri: Bimekan Şahıs Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu

Bimekan Şahıs Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Bimekan şahıs apartman bahçesinde ölü bulundu Üzerinden 4 TL çıkan şahsın kimliği tespit edilemediANTALYA - Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Bimekan şahıs apartman bahçesinde ölü bulundu
Üzerinden 4 TL çıkan şahsın kimliği tespit edilemedi

ANTALYA - Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis, şahsın kimliğini tespit edebilmek için mahalle muhtarı ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Üzerinden 4 liraya yakın madeni para çıkan şahsın kimliği henüz tespit edilemedi.
Olay, sabah 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1387 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ise üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kim olduğuna dair tespit için, mahalle muhtarından ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu ancak kimliği tespit edilemedi. Bir gün önce de ölü bulunduğu bahçede uyuduğu belirlenen şahsın, üzerinden 4 lira madeni para çıktı.
Bimekan olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

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