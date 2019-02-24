Son Dakika Haberleri: Bimekan Şahıs, Klima Dış Ünitesi Üzerinde Oturur Vaziyette Ölü Olarak Bulundu

Bimekan Şahıs, Klima Dış Ünitesi Üzerinde Oturur Vaziyette Ölü Olarak Bulundu

1 saat önce

Antalya'da bimekan erkek şahıs, apartmanın girişinde bulunan klima dış ünitesi üzerinde oturur vaziyette ölü olarak bulundu.

Bimekan Şahıs, Klima Dış Ünitesi Üzerinde Oturur Vaziyette Ölü Olarak Bulundu, System.String[]
Antalya'da bimekan erkek şahıs, apartmanın girişinde bulunan klima dış ünitesi üzerinde oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yanındaki poşetteki simitler ise dikkat çekti.

Olay, 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki klima dış ünitesi üzerinde bir erkek şahsın oturur vaziyette ve hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme başlatan polis, şahsın üzerinde kimliğe rastlayamadı. Bimekan olduğu öğrenilen şahsın, yanına koyduğu poşette simitlerin olduğu dikkat çekti.

İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen şahıs, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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