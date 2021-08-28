Bimekan şahıs sokak arasında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya bimekan şahıs Kaleiçi sokak arasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 66 yaşındaki Yaşar Figen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön incelemede şahısta, herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Terlikleri yakınında bulunan Figen'in cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Figen'in yaklaşık 3 yıldır Kaleiçi bölgesinde yaşadığı ve çevredeki esnaf tarafından yardımlarda bulunulduğu öğrenildi. - ANTALYA