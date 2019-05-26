Bims Sanayicileri Derneği iftar yemeği düzenledi

Bims Sanayicileri Derneği (BSD) tarafından düzenlenen iftar programında Nevşehirli iş adamları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı: "Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla şehrin tüm değerlerine sahip çıkacağız." diye konuştu.

Bims Sanayicileri Derneği (BSD) tarafından düzenlenen iftar programında Nevşehirli iş adamları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı: "Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla şehrin tüm değerlerine sahip çıkacağız." diye konuştu.



Belediye Başkanı Rasim Arı, Bims Sanayicileri Derneği tarafından Nevşehir'in Uçhisar beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada bims sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ile bir araya gelen Başkan Arı, yaptığı konuşmada Nevşehir'in kalkınmasında en önemli rollerden birine sahip olan iş dünyası ile her zaman birlikte hareket etme hedefinde olduklarını söyledi. Nevşehir'in menfaatleri doğrultusunda toplumun tüm kesimleri ile ortak hareket ederek bir enerji ortaya koyma çabasında olduklarını vurgulayan Arı: "Nevşehir'de tüm kesimlere eşit mesafedeyiz. Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla şehrin tüm değerlerine sahip çıkacağız. Hayalimizdeki Nevşehir'i oluşturma ve şehrimizin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmede sivil toplum kuruluşlarımızın enerjisine güveniyoruz. Onların görüşlerine her zaman değer vereceğiz." dedi.



Arı, daha sonra yemeğe katılanların Ramazan ayını kutlayarak iş insanlarına davetleri için teşekkür etti.



İftar programına Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftci, Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Necdet Civelek ve dernek üyesi iş adamaları katıldı. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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