BİMYAD internet medyasının yasal statüye kavuşmasını istedi - Son Dakika

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, internet medyasının yasal statüye kavuşması için yasa çıkmasını talep etti.

Apohan, yaptığı yazılı açıklamada, BİMYAD olarak dijital alanda internet gazeteciliğinin alt zeminini oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye genelinde birçok ilde şubeleşme çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini dile getiren Apohan, şunları kaydetti:

"Günümüz teknolojisi hızla ilerlediğinden bizler de dijital alanda internet gazeteciliğinin alt zeminini oluşturmaya çalışıyoruz. İnternet haber sitelerimizle halkın haber alma görevini büyük bir çoğunlukla üzerimize almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman ifade ettiği gibi 2022 yılında bu yasanın acilen çıkarılmasından yanayız. Geniş kapsamlı, herkesi memnun edecek bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Mağduriyetler giderilmeli, internet medyası yasal statüye kavuşturulmalı."