Bin 130 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Bin 130 internet sitesine erişim engellendi

17.05.2022 15:37
Bin 130 internet sitesine erişim engellendi

Adana'da jandarmanın 1 aylık çalışması sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde bin 130 internet sitesine erişim engellendi.

Adana'da jandarmanın 1 aylık çalışması sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde bin 130 internet sitesine erişim engellendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 Nisan - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı.

Vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid 19 aşı randevusu verileceğinden bahisle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 307 adet internet sitesi tespit edildi. Söz konusu internet siteleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 285 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 80 adet internet sitesi tespit edilmiştir. Bahse konu internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 5 adet internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimine engellemesi sağlandı.

Ayrıca internet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 20, cumhurbaşkanına hakaret 5, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 3 ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 17, internet ortamında işlenen diğer asayiş suçlar 9 kişi olmak üzere sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilmiş olup, toplam 54 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli işlemlerin başlatılmasının sağlandığı kaydedildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

İnternet, Türkiye, Medya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bin 130 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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