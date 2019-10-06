Bin 145 çiftçinin ektiği pancarda verim yüz güldürdü

Elazığ başta olmak üzere bölgede bin 145 çiftçinin ektiği şeker pancarının hasadı ile çiftçilerin zorlu mesaisi başlarken, yağışlarla beraber verimin artması yüz güldürdü.



Şeker fabrikasında pancar alım ve işleme kampanyası startının verilmesiyle birlikte üreticiler ektiği pancarı sökmeye başladı. Yaklaşık 2 hafta sürecek olan sökümle çiftçiler bir yıllık emeklerinin karşılığını almayı bekliyor. Geçen sene yağışların azlığından dolayı fazla verim alamayan çiftçiler, bu yıl yağışlarla birlikte verimin yükseldiğini dile getirdi. Elazığ başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır'a bağlı 72 köyde 30 bin 955 dekar alanda bin 145 çiftçinin pancar ektiği ve bu yıl toplam 165 bin ton üretimin hedeflendiği aktarıldı.



Hasada başlayan çiftçilerden Mesut Ayerdem, "2-3 gündür söküme başladık. Hasat gayet iyi. Yaklaşık 1 hafta sürüyor. Verim ve şeker oranı güzel. Geçen sene yağış yoktu. Sulamayı çok yaptık. Be sene yağış iyiydi. Verimde çok şükür güzel. Şeker oranı da geçen seneye göre iyi. Çünkü yağış etkilediğinden dolayı pancar iyi beslendi. Birçok aile buradan geçimini sağlıyor. Ekiyor, 6 ay bekliyor, biçiyor. Ama elektrik ve mazotta biraz düşük olsa daha da güzel olacak" dedi.



Hasada 3 gün önce başladıklarını aktaran çiftçi İsa Demirelli ise, "Pancarı ufak ufak teslim ediyoruz. Bu sene 30 dönüm ektim. Yavaş yavaş götürüyorum. İnşallah bitiririm. Şekerin taban fiyat tonu 300 TL'dir. Fabrikaya veriyoruz. Bu sene yağışlar güzel oldu. Tüm ürünler iyi oldu. Geçen seneye göre iyi. Geçen sene kritikti, bu sene gayet güzel. Allah daha iyisini versin" diye konuştu.



Taban fiyatı olarak tonunun 300 lira olduğunu dile getiren Atilla Demirelli de, "Bu fiyat güzel. Geçen seneye göre bu sene daha iyi. Fabrika da fazla fire vermezse daha iyi olacak. Geçen sene yağışlar az oldu ve şeker oranı 12 oldu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı şeker oranı 16'ya kadar çıkıyor. Bu şekilde giderse güzel. Bu sene elektrik zamları çok yüksek. Fazla da sulayamıyoruz. Biraz daha sulayabilsek iyi olacak. Elektrik fiyatı almış başını gidiyor. Mazotta elektrik yarışıyor. İnşallah yetkililer yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ