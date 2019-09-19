Bin 153 korsan kitap ele geçirildi

Eskişehir'de, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, korsan kitap sattıkları gerekçesiyle 3 ayrı şahıstan ele geçirilen toplam bin 153 adet kitaba el konuldu.



Alınan bilgiye göre; 18 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 3 ayrı tezgahta 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalif' nitelikte bandrolsüz kitaplara rastlanıldı. Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıstan toplam bin 153 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.



Öte yandan polis ekiplerince şahıslar hakkında inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR