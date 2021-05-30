"Bin 162 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bakanlıkça yapılan açıklamaya göre 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam bin 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın bilgilendirme toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Binbaşı Pınar Kara tarafından sunuldu. Binbaşı Kara, Milli Savunma Bakanlığınca sürdürülen operasyonlar hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam bin 162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce icra edilen Pençe Operasyonlarıyla tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak, ülkemize yönelik süregelen tehditleri bertaraf etmek, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarı ile devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Pençe Operasyonlarında bugüne kadar biri sözde bölge sorumlusu, 142 terörist etkisiz hale getirildi"

Irak kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları hakkında da bilgiler veren Binbaşı Kara, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında, teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7 bin 584 hedef kara ateş destek vasıtalarımız, 215 hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 57 mağara, 110 sığınak 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Binbaşı Pınar Kara, bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra edilen tüm operasyonların, başta Irak olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmakta olduğunu vurguladı. Binbaşı Kara ayrıca, "NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler; dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemiz ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Son zamanlarda yapılan maket uçak ve dron saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Hudut güvenliğine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında da bilgiler veren Binbaşı Kara, şunları kaydetti:

"Hudut güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak'tan itibaren, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 869'u Mayıs ayında olmak üzere toplam 62 bin 296 şahıs yakalanmış, 11 bin 284'ü Mayıs ayında olmak üzere 135 bin 467 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 52'si FETÖ olmak üzere toplam 138 terörist yakalanmıştır. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 347 bin 340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 adet cep telefonu ve bin 486 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir."

Binbaşı Kara, öte yandan Suriye Harekat Alanlarında terörden temizlenen bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam etmekte olduğunu söyledi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin birliklerimiz tarafından engellenmekte olduğunu vurgulayan Kara, bu kapsamda, Suriye Harekat Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil 60'ı Mayıs ayında olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 693 teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan ordusuna destek amaçlı yürütülen faaliyetler hakkında da bilgilendirmeler yapan Kara, "Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 304 bin 318 metrekare alan mayından temizlenmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan ikili askeri ve iş birliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; birlikte icra ettikleri tatbikatlarda, nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir.

Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ile Azerbaycan arasında imzalanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında 5 araçtan oluşan ikinci parti Azerbaycan'a gönderilmiştir.

Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Binbaşı Kara, Libyalıların sağlık ve huzur ortamına kavuşması için sürdürülen faaliyetlerin de devam ettiğini, bu kapsamda el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklanmış mayınların taranma ve temizlenme faaliyetlerinin başarıyla sürdüğünü kaydetti.

"Türkiye kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler hakkında da bilgiler veren Kara, 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nın "Milli ve dini günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği" maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs 2021 (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) tarihini kapsayan NOTAM ilanında bulunulduğunu hatırlattı. Binbaşı Kara bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir.

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü toplantı, 26-27 Mayıs tarihlerinde uzaktan görüntülü görüşme ile yapılmıştır. toplantıda, güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır, buna da muktedirdir."

Ayrıca gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak devam ettiği harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer milli, uluslararası ve NATO görevleri ile de gücüne güç katmaya, bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam etmekte olduğu söylendi. Aynı anda birden fazla harekat alanında mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, dünyanın 16 farklı bölgesinde 6 bine yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev almakta olduğunu ve gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edileceğinin altı çizildi.

"15 Temmuz 2016'dan itibaren 24 bin 714 personel ihraç edilmiş, 2 bin 493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir"

FETÖ ile mücadelenin de aralıksız bir şekilde sürdüğünü anımsatan Binbaşı Kara, "FETÖ ile ilgili olarak; Bakanlığımız tüm birimleri ile hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24 bin 714 personel ihraç edilmiş, 2 bin 493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında; 2 bin 48 personel kamu görevinden çıkarılmış, 375 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 80 personel göreve iade edilmiş, 8 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" dedi.