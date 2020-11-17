Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı - Son Dakika

Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı

17.11.2020 09:55
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı, System.String[]

Korkuteli ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.

Korkuteli ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.

Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kışlık yakacak kömür miktarı, her aileye 1 ton olarak teslim ediliyor.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, " Şu an kömürler geldikçe dağıtım ekibi ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri evlerine kadar teslim ediliyor" dedi. İlçede getirilen kömürler toplamda 58 mahallede bulunan bin 188 haneye, 1'er ton kömür yardımı yapılacak. - ANTALYA

Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı

Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı - Son Dakika


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