Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.

Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kışlık yakacak kömür miktarı, her aileye 1 ton olarak teslim ediliyor.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, " Şu an kömürler geldikçe dağıtım ekibi ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri evlerine kadar teslim ediliyor" dedi. İlçede getirilen kömürler toplamda 58 mahallede bulunan bin 188 haneye, 1'er ton kömür yardımı yapılacak. - ANTALYA