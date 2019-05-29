Bin 200 kişiyi köprüdeki iftarda ağırladılar
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Çaycuma köprüsünün bir tarafı iftar yemeği organizasyonu için trafiğe kapatıldı.
Çaycuma köprüsünün bir tarafı iftar yemeği organizasyonu için trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Ramazan ayında her sene Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen iftar yemeği organizasyonu bu sefer köprünün bir bölümünde gerçekleşti. Yaklaşık bin 200 kişinin geldiği iftar yemeğine, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda Şehir Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerinin okuduğu ilahiler sonrası iftar duası edilerek bin 200 kişi iftarını açtı. - ZONGULDAK
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