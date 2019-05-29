Son Dakika Haberleri: Bin 200 kişiyi köprüdeki iftarda ağırladılar
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Bin 200 kişiyi köprüdeki iftarda ağırladılar

1 saat önce

Çaycuma köprüsünün bir tarafı iftar yemeği organizasyonu için trafiğe kapatıldı.

Bin 200 kişiyi köprüdeki iftarda ağırladılar, System.String[]
Çaycuma köprüsünün bir tarafı iftar yemeği organizasyonu için trafiğe kapatıldı.

Ramazan ayında her sene Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen iftar yemeği organizasyonu bu sefer köprünün bir bölümünde gerçekleşti. Yaklaşık bin 200 kişinin geldiği iftar yemeğine, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda Şehir Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerinin okuduğu ilahiler sonrası iftar duası edilerek bin 200 kişi iftarını açtı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Çaycuma, Güncel
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