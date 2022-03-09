Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor - Son Dakika
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Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor

09.03.2022 10:22
Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 200 metre rakımda petrol araması için açıldığı ileri sürülen ve daha sonra üzerleri betonla kapatılan yaklaşık 15 kuyu görenleri şaşırtıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 200 metre rakımda petrol araması için açıldığı ileri sürülen ve daha sonra üzerleri betonla kapatılan yaklaşık 15 kuyu görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerini ise kuyular kapatıldıktan sonraki süreçte yaşananlarla ilgili iddialar heyecanlandırdı.

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde 1969 ila 1970 yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen petrol aramaları kapsamında bölgede yaklaşık 15 sondaj çalışması yapıldı, bir süre sonra ise açılan kuyuların üzerlerine beton dökülerek kapatıldı. Kilometrelerce zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılabilen ve tenhada bulunan bölgeden tesadüfen geçen vatandaşlar, bin 200 metre rakımda beton bloklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, bölge sakinleri ise kuyuların kapatılmasına anlam veremediklerini ifade etti.

Öğrencilik yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede petrol araması yapıldığını belirten 72 yaşındaki Ilıcak Mahallesi sakinlerinden Abuzer Aslan, "Mahallemiz Sivri denen yerde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü petrol arama çalışması yaptı. Ben de bölgede öğrencilik yıllarımda bir buçuk ay çalıştım. 1969 ve 1970 yılarından uzun bir süre çalışma yapıldı. Tabi petrol bulunmayınca kuyular kapatıldı" dedi.

KUYULARDAN SU FIŞKIRDI

Bölge sakinleri ise kuyulardan kapatıldıktan sonraki süreçte su fışkırdığını belirterek, suyun geçtiği yerlerde toprakta siyah renkte iz bıraktığını iddia etti. Aslan, "Kapatılmanın ardından bol miktarda su çıktı. Suyun da kilometrelerce aktığını gördüm. Aynı zamanda su zeminde siyah bir renk bıraktı. Neden siyah bir renk bıraktı bunu da sordum ama kimseden bir cevap alamadım" şeklinde konuştu.

DOĞALGAZ İDDİASI

Petrol aramasının yapıldığı ileri sürülen bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgeden doğalgaz bulunduğunu ileri sürdü. Aladağ, "Bölgede 3 yıl kadar bir arama yapıldı. Arama neticesinde az miktarda yapıldı. Arama neticesinde bir miktar doğalgaz bulunduğu ve bunun işlemeye yeterli olmadığı için kuyuların kapatıldığı söylendi. Ama petrol aramasıydı. Niye, niçin kapatıldı bilgimiz yok. Bizim de anılan bölgeye 300-400 metre mesafede tarlamız olduğu için konu hakkında gelişme olduğunda bizim de bilgimiz oluyordu" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor
Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor
Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor
Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor
Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor

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Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Malatya, Petrol, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 200 metre rakımdaki betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor - Son Dakika


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