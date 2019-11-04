Son Dakika Haberleri: Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te polis ekiplerinin arama yaptığı adreste bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te polis ekiplerinin arama yaptığı adreste bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesindeki tır garajına operasyon düzenledi. Garajda arama yapan ekipler, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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