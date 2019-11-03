Son Dakika Haberleri: Bin 200 polis maratonda
Son Dakika Güncel Bin 200 polis maratonda

Bin 200 polis maratonda

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bin 200 polis, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kırmızı-mavi kıyafetleriyle yer aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bin 200 polis, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kırmızı-mavi kıyafetleriyle yer aldı.

41'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bin 200 teşkilat mensubuyla birlikte katıldı. "Polis zinde vatandaş güvende" sloganıyla kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, "Bizim önceliğimiz sizin güvenliğiniz" mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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