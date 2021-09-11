Bin 200 yaşındaki zeytin ağacından kasa kasa zeytin hasatı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark'a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, toprakla uyum sürecinin ardından, 2 kasaya yakın ürün verdi.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

Odun olması beklenirken zeytin verdi

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul- İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki 820'li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark'a nakledildi. Zeytin ağacı özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yılki meyve miktarı arttı.

"2 milyon 630 bin metrekare alan üzerine kuruludur"

Alan ve zeytin ağacı hakkında bilgi veren Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, "Zeytinpark çok eski bir alan. Cumhuriyet öncesi dönemden geliyor. Antalya'da şehrin içerisinde kalan tek yeşil arazi. 2 milyon 630 bin metrekare alan üzerine kuruludur. 26 bin ağacımız, 24 kilometre yolumuz var. Bu yapı ile bir şehrin içerisindeki en büyük araziyiz, dünyadaki de 9'uncuyuz. 2009 yılında Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından kiralandı. Şimdi 25 kurumun ortak olduğu bir kurtarma projesiyiz" dedi.

"Ağaç bin 200 yaşında"

Alan üzerinde 26 bin ağacın bulunduğunu belirten Narin, "Bunun 20 bin tanesi zeytin ağacıdır. Bu görünen ağacı da Akhisar'da İzmir-İstanbul otoyolunun yapımında istimlak alanında sökülen ağaçlardan sökerek getirdik. Kendisi bin 200 yaşında. Ürününü topluyoruz. Oldukça keyif verici. Ağacın yaşayıp yaşamayacağı merak konusuydu. Yaşadı, büyüdü ve bize ürün verdi. Geçen sene de biraz ürün vermişti. Bu yıl üst düzeye geldi" dedi.

"Mevsim normallerinin ötesinde ilk defa nem oranı uzun süre yüzde 3 düzeyinde seyretti"

Ağaçların bu yıl ki zeytin verimini değerlendiren Narin, "Bu yıl zeytinde 'var' yılı olarak adlandırabiliriz. Manavgat yangınında çok sayıda zeytin ağacı kaybettik. Mevsim normallerinin ötesinde ilk defa nem oranı uzun süre yüzde 3 düzeyinde seyretti. Bu ağaçların yaşaması için gerekli olan nemin olmaması anlamına geldi. Kuraklık gibi bir ortamdan söz edebiliriz. Verimde umarım geçen yılki verileri yakalarız. Zeytin hasadına Ekim'in ortalarından sonra başlıyoruz. 3 ay sürer. 100 tona yakın bir zeytin alırız" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA