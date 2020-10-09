Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak - Son Dakika

Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak

09.10.2020 11:00
Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bakım ve koruma amacıyla 2017 yılında Mezitli Demokrasi Meydanına yerleştirilen anıt zeytin ağacından zeytin topladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bakım ve koruma amacıyla 2017 yılında Mezitli Demokrasi Meydanına yerleştirilen anıt zeytin ağacından zeytin topladı. Bin 203 yaşındaki tescilli anıt ağacın zeytinleri, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi aracılığı ile eğitime katkı sunacak.

Odun yapılmak üzere kereste atölyesine götürülen zeytin ağacı, 7 yıl sonra Mezitli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve 3 yıl önce bin 200 yaşında olduğu belirlenerek, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 'Anıt ağaç' olarak tescil edildi. İki yıldır zeytin vermeye başlayan ağaç, Mezitli Belediyesi ekiplerinin ve çevrede yaşayan vatandaşların sevgisi ve ilgisiyle köklerinden yeni sürgünler de vermeye başladı.

"Bin 203 yaşında bir ağaç hala zeytin veriyor, sürgün çıkarıyor"

Bugün bin 203 yaşında olan ağaçtan zeytin toplamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, "3 yıl önce bin 200 yaşındaki zeytin ağacını biz sadece koruyalım diye buraya getirmiştik. Fakat bu kadar verimli olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Geçen yıl olduğu gibi Kadın Kooperatifimiz ve çalışanlarımızla beraber bugün zeytinin hasadı yapıyoruz. Düşünün ki, bin 200 yaşında bir zeytin ağacı ürün veriyor; ürün vermek bir tarafa köklerinden filizler veriyor" dedi.

"Zeytinin her şeyinden faydalanabiliyoruz"

Zeytin ağacının son derece faydalı ve verimli bir ağaç olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Türkiye'de ve dünyada zeytin herhalde katma değeri en yüksek olan türlerden birisi. Gövdesinden yararlanılıyor, çok kaliteli ve kereste olarak tercih edilen bir gövdesi var. Yapraklarından yağ, sabun farklı şekillerde değerlendiriliyor. Zeytini yemeklik yağ olarak değerlendiriliyor. Çekirdeği sabun olarak değerlendiriliyor. Posası değerlendiriliyor. Hatta pis suyunun kozmetik sanayinde kullanılması amacıyla şu anda çalışma yapılıyor. Yani her şeyinden yararlanılan bir ürün. Mezitli'de de giderek ekim alanları artıyor. Daha da artırmak gerekiyor" diye konuştu.

"Zeytinler öğrencilere burs oluyor"

Mezitli'de yaşayan vatandaşların çok önemli bir birliktelik örneği sergilediğine dikkat çeken Tarhan, "Geçtiğimiz günlerde yine Mezitli Soroptimist Kulüpleri, Üretici Kadın Kooperatifi ile birlikte yapılan bir zeytinliğin hasadı yapıldı. Zeytinyağı üretimi sağlandı. Bu zeytinyağı belediye şirketimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından alındı. Onlar da elde ettiği geliri kız öğrencilere burs olarak verecek. Yani böylesine geniş bir çember. Ama bu genişlik bize yetmiyor. Bayağı bir yol aldık ama bunu genişletmeyi, herkesin bu kervana dahil olmasını istiyoruz. Üretimden pazarlamaya kadar herkes bu olayın bir parçası olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Mezitli ailemizi bu çemberin içersine alacağız"

Anıt ağaçtan alınması gereken dersler olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu bin 203 yaşa bakarak hepimizin ders alması gereken çok şey var. Bu ağaç bin 203 yıl sonra bu ürünü veriyorsa, yeni filizler daha canlı doğumlar yapıyorsa, hepimizin geriye dönüp kendimize bakması gerek.; 'Biz bu yaşımıza kadar ne yaptık, topluma ne verdik' diye. Hepimizin kendisini sorgulaması için aslında bu anıt ağaç bir anlamda bize çok büyük dersler veriyor. Çocuklarımızın daha aydınlık bir Türkiye'de yaşaması için çaba göstermemiz gerekiyor.Mezitli bu konuda zaten Türkiye'de örnek ama Mezitli'deki herkesin bu zincirin bir halkası olmasını istiyoruz. Kadın Kooperatifi, Kent Konseyi, belediye çalışanları, meclis üyeleri, muhtarlar yetmiyor benim için. 210 bin kişinin bu olayın bir yerinde olmasını istiyorum. Bu aileyi genişleteceğiz." - MERSİN

Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak
Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak
Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak
Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak

Mezitli, Zeytin, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir "Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü? Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu         
10:15
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek         
09:57
Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek         
09:46
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı         
01:45
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:26:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei