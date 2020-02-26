Bin 231 projeye 310 milyon TL hibe sağlanacak - Son Dakika
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Bin 231 projeye 310 milyon TL hibe sağlanacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. başvuru çağrısı 1. grubunda destek almaya hak kazanan bin 231 projeye 310 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.

Bin 231 projeye 310 milyon TL hibe sağlanacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. başvuru çağrısı 1. grubunda destek almaya hak kazanan bin 231 projeye 310 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.


Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 1. grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Onaylanan bin 231 projeye toplam 310 milyon lira hibe sağlanacak. Bu sayede kırsalda 550 milyon liralık yatırım yapılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 876'sı bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımı, 169'u arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 61'i zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 91'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 2'si su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 6'sı makine parkı yatırımı, 26'sı da yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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