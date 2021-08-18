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Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu - Son Dakika

Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu

18.08.2021 15:00
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 1231 yıllık anıt çınar ağacı, bunaltıcı yaz günlerinde doğal klima etkisi görüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 1231 yıllık anıt çınar ağacı, bunaltıcı yaz günlerinde doğal klima etkisi görüyor. Sürekli güvenlik kameraları tarafından izlenen çınar, gölgesinde herkesi barındırıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı 1231 olarak hesaplanan dev çınar ağacı, gölgesinde herkesi barındırıyor. 2018 yılında tescillenerek koruma altına alınan 35 metre uzunluğundaki 14 metre gövde çapındaki anıt çınar, görenlerin de ilgisini çekiyor. Bunaltıcı yaz günlerinde 'doğal klima' etkisi gören 1231 yıllık dev çınar, 7/24 saat güvenlik kamerasından da izleniyor. Çınarın bakım ve tedavileri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

"Bundan büyük başka çınar ağacı yok"

Osmanlı köyünde yaşadıklarına dikkat çeken Saraylı Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Aktaş, "Gölcük ilçesi yokken bu köy vardı. Tarihi evlerimiz olduğu gibi, tarihi çınarımızda var. Çınar ağacımız net yaşı bilinmiyor ama 1200'den yukarı olduğu gerçek. Tarihi çınar, koruma altına alınmış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bakımını yapıyor, bizde bakıyoruz. 7/24'de güvenlik kameralarıyla izleniyor. Altı gölge, serin vatandaş dibinde oturuyor. Kocaeli bölgesinde bundan daha büyük çınar ağacı yok. Birde çarşının göbeğinde oluşu fark oluşturuyor" dedi.

"Çınara çivi çakacağına gelsin beni vursun"

Köylülerin sürekli çınarın gölgesinde oturduğunu anlatan Aktaş, "Bizim depremden sonra vefat eden müttehit bir arkadaşımız vardı. O sürekli, 'düşmanına kötülük yapmak istiyorsan, çınarın altında 3 gün çay ısmarla. 3 gün sonra çınarın altından başka yere gitmez. Oturur, en büyük kötülüğü yaparsın, işe de gitmez, tembelliğe alışır' dedi. Gerçekten de öyle. Bu ağaç koruma altında. Buraya çivi çakacak olan adam gelsin bizim muhtarı vursun daha iyi onun affı var, ama bunun affı yok. Yeşili koruyoruz, korumalıyız. Eskiden bu ağacın içinde ayakkabıcı dükkanı vardı, kapısı da büyüktü. Sonra bakımlar yapılınca şimdi kendisini toparladı. En azından ilgilenenler var. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"40 derece hava, çınarın altında 30'a düşüyor"

61 yıldır Saraylı köyünde yaşadığını söyleyen Nazım Gökyıldız ise (78), şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağaç hep aynıydı. Ben buraya geldiğimde 16 yaşımdaydım. O zamanlar bu çarşıya gençler giremezdi, bu kahvelere oturamazdık. Öyle bir kural vardı. Bu çınarın dili olsa da konuşsa. Bizim bilmediğimiz çok şeyler var. En son bu ağacı 1972'de ben budadım. Şimdilerde bakımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapıyor, Bursa'dan gelenler oluyor. Eskiden köylü yapıyordu. Ağacın da hekimleri var ve onu yaşatmaya çalışıyorlar. Bu çınar burada olmasa bu köye kimse gelmez. Ben bugün bağa gidecektim gidemedim. Sabah kalktığımızda buraya geliyoruz akşama kadar da burada kalıyoruz. Fabrikaya gidenler giderdi, gitmeyenler burada otururdu. Bu her zaman böyleydi. Dışarıda 40 derece sıcak var, burada 30 dereceye düşüyor. Burada hep rüzgar var, hep serindir." - KOCAELİ

Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu
Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gölcük, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bin 231 yıllık anıt çınar, bunaltıcı havalarda köylünün kliması oldu - Son Dakika


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