Son Dakika Haberleri: Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler

Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler

53 dakika önce

Afyonkarahisar'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında bin 250 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Koşu ve Yürüyüş Parkuru'nda doğa için yürüyüş düzenlendi.

Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler, System.String[]
Afyonkarahisar'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında bin 250 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Koşu ve Yürüyüş Parkuru'nda doğa için yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar- Kütahya Karayolu'nun 7. kilometresinde bulunan bin 250 metre yükseklikteki parkurda gerçekleştirilen yürüyüş öncesi konuşan Temel, dünyada ve Türkiye'de toplumun ormandan beklentilerinin artarak çeşitlendiğini söyledi.

Ormanların sosyokültürel fonksiyonlarının daha da önem kazandığını dile getiren Temel, "Ormanların farklı işlevlerini göstermek, doğa ve orman sevgisini anlatmak, ormanlardan faydalanma konusunda bilinç düzeyini arttırmak gayesiyle 'İnsan için sağlık, sağlık için orman' temalı doğa yürüyüşü planlandı." diye konuştu.

Temel, Türkiye'nin dünyada orman varlığı arttıran ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1973 yılında ülkemizin yüzde 26'sı orman iken, son yapılan planlamalarla ülkemizin yüzde 28,6'ı ormanlarla kaplıdır. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılı hedefi orman varlığını yüzde 30'lara çıkarmaktır. Afyonkarahisar'ın ise orman varlığı önceki yıllarda yüzde 16 iken, yapılan ağaçlandırmalarla yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Bu da İç Anadolu mıntıkasındaki bir il için önemli bir rakamdır."

Konuşmanın ardından Tutulmaz ve protokol üyeleri, fidan ve lavanta dikimi yaptı.

Şapka ve bayrak dağıtılan katılımcılar, 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüdü.

Yürüyüşün ardından öğrenciler için ormanı anlatan tiyatro gösterileri sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye, 21 Mart, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]