Bin 300 rakımda kiraz hasadı - Son Dakika

Bursa'nın bin 300 rakım yükseklikteki dağ köyünde Temmuz ayının sonu olmasına rağmen kiraz hasadı yapılıyor.

Türkiye'de ilk kiraz hasadı sıcak bölgelerde Nisan ayında başlıyor. Sezonu ilkbaharda açan yöredeki kirazlar 20 gün ila 1 aylık sürede bitiyor. Sıcak bölgelerde biten kiraz hasadı yüksek rakımlarda yeni başlıyor. Bu şekilde Türkiye'de vatandaşlar 4 ay taze kiraz yeme şansı yakalıyor. Türkiye'de pek çok yerde kiraz hasadı biterken, Keles ilçesinin bin 300 rakımlı Sorgun köyünde Temmuz ayının sonu olmasına rağmen hala kiraz hasadı yapılıyor.

Son kiraz hasadının yapıldığı yer olarak bilinen köyde hasat Ağustos ayının başına kadar devam ediyor. Bu köyde toplanan kirazlar başta İstanbul olmak üzere bir çok ile gönderiliyor. Üreticiler topladıkları son turfanda kirazını kilosunu 7 lira 50 kuruştan satıyorlar. İriliği ve kalitesiyle ön plana çıkan Sorgun kirazı köylülere iyi gelir getiriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kiraz toplamaya başladıklarını ifade eden üretici Muharrem Ulutaş, "Bizim burada son kiraz hasadı yapılır. Köyümüzde Ağustos ayına kadar kiraz toplanıyor. Burada bin 300 rakımda kiraz topluyoruz. Rakım yüksek olduğu için aroması çok lezzetli oluyor. Köyümüzden günlük 15 ton kiraz toplanıyor. Her yerde biter en son burada kiraz toplanır. Kirazımız başta İstanbul olmak üzere pek çok şehre gönderiliyor. Lezzetli kirazımızı kilosunu 7 lira 50 kuruştan tüccara satmaktayız" dedi. - BURSA