Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu - Son Dakika

Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu

22.01.2021 11:33

Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu Fenerbahçe'nin tesislerinin de bulundu alandaki gölde kartpostallık görüntüler oluştu Düzce'de Fenerbahçe'nin kamp alanının da bulunduğu Topuk Yaylasındaki gölet, eksi 14 derecelere kadar gerileyen sıcaklıklar sonrasında buz tuttu.

Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu

Fenerbahçe'nin tesislerinin de bulundu alandaki gölde kartpostallık görüntüler oluştu

DÜZCE - Düzce'de Fenerbahçe'nin kamp alanının da bulunduğu Topuk Yaylasındaki gölet, eksi 14 derecelere kadar gerileyen sıcaklıklar sonrasında buz tuttu. Bin 300 rakımda donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan, güzel doğası ve temiz havasıyla tatilcilerin uğrak yerlerinden biri olan Topuk Yaylası Göleti ise eksi 14 derecelere kadar gerileyen hava sıcaklıkları sonrasında buz tuttu. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte bulunan, çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafındaki ormanlık örtü, yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken beyazlıklar içerisinde kalan göletin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu
Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu
Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu
Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu

Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu - Son Dakika


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