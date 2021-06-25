Bin 300 rakımlı Hasan Dağı yamaç paraşütü tutkunlarının mekanı oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bulunan, kuş uçuşu 50 kilometreye varan mesafede havada kalma imkanı sunan bin 300 rakımlı Hasan Dağı, termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütçülerin ilgi odağı oldu.

Yamaç paraşütü meraklılarının 6-7 yıldır mesken tuttuğu bin 300 metre yüksekliğe sahip Hasan Dağı, İstanbul ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen yamaç paraşütçüye ilgi odağı oluyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir takım ziyaretleri için gittiği Gölpazarı'nda kendisine Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Süer eşlik etti. Heyet ilk olarak ilçeye yapılan Millet Bahçesi'nde peyzaj çalışmalarının yürütüleceği alanda incelemelerde bulunarak, projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı. Ardından yamaç paraşütü tutkunlarının mekanı haline gelen bin 300 rakımlı Çengeller köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Hasan Dağında beraberindekilerle birlikte incelemede bulunan Vali Şentürk, bölgenin yamaç paraşütü ve doğa sporu turizmine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Çengeller köyünde Muhtar Mehmet Aysan ve köylülerle bir araya gelerek, bir süre sohbet eden ve Kuşçaören köyü yol yapımı çalışmasını inceleyen Vali Şentürk daha sonra Söğütçük köyünde çıkan yangında evi yanan Bülent Cambaz ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımı devam eden inşaatta da incelemede bulunan Vali Şentürk, imece usulüyle yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. - BİLECİK