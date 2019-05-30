Bin 332 personel, 2 helikopter ve 12 dedektör polis köpeği ile huzur operasyonu

Antalya'da bin 332 personel, 296 ekip, bir deniz aracı, 2 helikopter ve 12 dedektör polis köpeğin katılımıyla Huzur Akdeniz-4 Uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla 29 Mayıs Çarşamba günü 2 aşamalı olmak üzere "Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/4)" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden de personel takviyesi ile toplam bin 332 personel, 296 ekip, bir deniz aracı, 2 helikopter ve 12 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 57 sabit uygulama noktası ve 604 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 18 bin 949 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 71 kişi yakalandı. 33 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve 22 bin 946 TL para cezası uygulandı.

5 bin 696 araç kontrol edildi, 123 araca 73 bin 940 TL para cezası uygulandı, 31 araç ise trafikten men edildi. 578 işyeri de kontrol edilerek, uygulama esnasında 52,70 gram eroin maddesi ele geçirildi. - ANTALYA