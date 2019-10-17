Son Dakika Haberleri: Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı'na destek oldu
Son Dakika Güncel Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı'na destek oldu

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı'na destek oldu

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek, hep bir ağızdan 'Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun yanındayız' diye bağırdılar.

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı'na destek oldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek, hep bir ağızdan 'Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun yanındayız' diye bağırdılar.


Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde Mehmetçiğe destek ve moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İnegöl'de bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci okul bahçesinde toplanarak askerlere selam gönderip, hep birlikte "Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" diye bağırarak destek verdiler. Öğrencilerin yaptığı anlamlı etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, "Bildiğiniz gibi şanlı Türk ordumuz sınırlarımızın ötesinde Suriye'de Türk sancağını dalgalandırmak ve oradaki mazlumlara yardım etmek için oradaki terör örgütü PKK unsurlarını yok etmek için vazifesini yapmak için bulunmakta. Biz de oradaki Mehmetçiğimize Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimizle beraber asker selamı yapıp oradaki Mehmetçiğimize asker selamı gönderdik. Onlara moral vermek onların yanında olduğumuz mesajını vermek için bugün bu etkinliği yaptık" diye konuştu. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Kocatepe, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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