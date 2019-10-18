Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda okuyan bin 380 öğrenci Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek hep bir ağızdan "Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" diyerek bağırdılar.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde Mehmetçiğimize destek ve moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İnegöl'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrencide okul bahçesinde toplanarak askerlerimize selam verip hep birlikte "Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" diyerek bağırarak destek verdiler. Öğrencilerin yaptığı anlamlı etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıkardılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, "Bildiğiniz gibi şanlı Türk ordumuz sınırlarımızın ötesinde Suriye'de Türk sancağını dalgalandırmak ve oradaki mazlumlara yardım etmek için oradaki terör örgütü PKK unsurlarını yok etmek için vazifesini yapmak için bulunmakta. Bizde oradaki Mehmetçiğimize Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimizle beraber asker selamı yapıp oradaki Mehmetçiğimize asker selamı gönderdik. Onlara moral vermek onların yanında olduğumuz mesajı vermek için bugün bu etkinliği yaptık" diye konuştu.