Son Dakika Haberleri: Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu
Son Dakika Genel Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu

51 dakika önce

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda okuyan bin 380 öğrenci Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek hep bir ağızdan "Barış Pınar...

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda okuyan bin 380 öğrenci Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek hep bir ağızdan "Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" diyerek bağırdılar.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde Mehmetçiğimize destek ve moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İnegöl'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrencide okul bahçesinde toplanarak askerlerimize selam verip hep birlikte "Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzun yanındayız" diyerek bağırarak destek verdiler. Öğrencilerin yaptığı anlamlı etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıkardılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, "Bildiğiniz gibi şanlı Türk ordumuz sınırlarımızın ötesinde Suriye'de Türk sancağını dalgalandırmak ve oradaki mazlumlara yardım etmek için oradaki terör örgütü PKK unsurlarını yok etmek için vazifesini yapmak için bulunmakta. Bizde oradaki Mehmetçiğimize Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimizle beraber asker selamı yapıp oradaki Mehmetçiğimize asker selamı gönderdik. Onlara moral vermek onların yanında olduğumuz mesajı vermek için bugün bu etkinliği yaptık" diye konuştu.

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu

Barış Pınarı Harekatı, Kocatepe, İnegöl, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 02:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek Barış Pınarı'na destek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]