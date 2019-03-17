Son Dakika Haberleri: Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi ile Çanakkale Şehitleri'ni Andı

Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi ile Çanakkale Şehitleri'ni Andı

40 dakika önce

Bin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları koreografi ile Çanakkale Şehitleri'ni andı Öğrencilerin hazırladıkları klip sosyal medyada yoğun ilgi gördüKOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir araya gelen bin 400 öğrenci bedenleri ile oluşturdukları 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' koreografisi...

Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi ile Çanakkale Şehitleri'ni Andı, System.String[]
Bin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları koreografi ile Çanakkale Şehitleri'ni andı
Öğrencilerin hazırladıkları klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir araya gelen bin 400 öğrenci bedenleri ile oluşturdukları 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' koreografisi ve hazırladıkları kliple Çanakkale Şehitleri'ni andı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca 60. yıl Ortaokulu ve Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında anlamlı bir projeye imza attılar. Çanakkale şehitlerini anmak için bir araya gelen bin 400 öğrenci, bedenleri ile 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı'nı oluşturdular. Havadan görüntülenen bin 400 öğrencinin bedenleri ile oluşturulan koreografinin yanına, yine öğrenciler tarafından Türk Bayrağı açıldı.
Koreografinin görüntülerinin olduğu ve öğrencilerin 'Bir Hilal Uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor' şiirini seslendirerek hazırladıkları klip sosyal medyadan paylaşıldı. Çanakkale Şehitleri'ni anmak amacıyla hazırlanan klip, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Darıca, Çanakkale, Güncel
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