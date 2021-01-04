Bin 400 yıllık tarih turizme açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

- Bin 400 yıllık tarih turizme açılmaya hazırlanıyor

İzmit Körfezi manzaralı tarihi kale yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bin 400 yıl önce inşa edilen ve zamana yenik düşerek yıkılan tarihi Hereke Kalesi, yapılan restorasyon çalışmaları ile gün yüzüne çıkartıldı. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı kale turizme açılmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke bölgesinde 640'lı yıllarda Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Hereke Kalesi, gün yüzüne çıkartıldı. Zamana yenik düşerek yıkılan kale Körfez Belediyesi tarafından, Matrakçı Nasuh'un çizimlerinden yararlanarak kale aslına uygun olarak restore edildi. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsedilen kale, İzmit Körezi'ne hakim bir tepede yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. İlerleyen aylarda tamamlanacak peyzaj çalışmalarının ardından kalenin turizme açılacağı belirtildi.

"Turistlerin gelip görebilecekleri çok güzel bir tarihi mekan elde etmiş olacağız"

Kaledeki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Şener Söğüt, "Kalemiz Doğu Roma döneminde yapıldığı söyleniyor. Matrakçı Nasuh'un elle imiş olduğu kompozisyonundan yararlanarak aslına uyun bir şekilde bu kalemizin restorasyonu geçtiğimiz dönem başlamıştı. Bizim dönemizde de kalan kısmı tamamlanarak kentimize bu Tarihi Hereke Kalesi'ni kazandırmış olduk. Hereke Kalesi toplamda 350 metre sur uzunluğu, 5 metre sur yüksekliği, 9 metre burç yüksekliği ile 4,5 metrekare alan içerisinde çalışmaları tamamlandı. İç kısmındaki peyzajı ile alakalı çalışmamız devam ediyor. Çalışmaların bitmesi ile birlikte ihalesini yaparak yerli ve yabancı turistlerin gelip görebilecekleri çok güzel bir tarihi mekan elde etmiş olacağız" dedi.