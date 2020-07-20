Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular - Son Dakika

Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli çift, bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli çift, bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdu. 50 dekar alana kurdukları lavanta tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olurken, çift lavantadan elde ettikleri çeşitli ürünleri ise yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

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Acıpayam ilçesinde yaşayan Hüseyin Gündoğar (60) ve eşi Sabiha Gündoğar (56) 3 yıl önce tekstil atölyelerini kapattıktan sonra lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. Emekli olan çift hobi amaçlı başlamak istedikleri lavanta yetiştiriciliği için 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında eğitim aldı. Eğitimin ardından Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisindeki tarım arazilerine lavanta fideleri diken Gündoğar çifti, 50 dekar alanda lavanta yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Acıpayam ilçesine 10 kilometre, Denizli'ye ise 65 kilometre mesafede bulunan bin 420 rakıma kurdukları lavanta tarlasına yerli ve yabancı ziyaretçilerin sık sık geldiğini belirten Hüseyin Gündoğar, lavantalardan elde ettikleri yağ, sabun, kolonya gibi ürünlere de ilgi gösterildiğini kaydetti. Yılın çoğunu lavanta tarlasında geçirdiklerini kaydeden çift, tarlalarını turizm amaçlı daha da büyütmek istediklerini belirtti.

"Bu işi seviyoruz"

Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olmak istediklerini belirten Hüseyin Gündogar, "İnsanlar emekli olduktan sonra mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de eşimle beraber tıbbi aromatik bitkiler kursuna gittik. Bu bahçeyi ilk başta hobi olarak düşündük ve lavanta dikmeye karar verdik. Emekli insan ne yapar, mutlaka bir şeyler yapması lazım. Doğayla bütünleşmesi lazım. Bu işi de seviyoruz" dedi.

50 dekar alana kurdukları lavanta tarlasında 2 çeşit lavanta yetiştirdiklerini ifade eden Gündoğar, "Lavantaların yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Yağının bir miktarını Türkiye'de satıyoruz, bir miktarını da yurt dışına pazarlıyoruz. En önemlisi keyif almak lazım. Eşinin de yanında olması lazım yoksa tek başına yapılmaz. Biz de keyif almaya bakıyoruz, burada olmasak ne yapacağız, kahve köşelerinde oturup vakit geçireceğiz. Onun için biz de doğayı seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor"

Kendisinin isteği üzere eşiyle birlikte kurdukları lavanta tarlasında zamanlarını geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Sabiha Gündoğar, işlerini genişletmek istediklerini ifade ederek, "Genelde beraber çalışıyoruz. Burası büyük bir yer olduğu için turizme yönelik fayda sağlıyor. Pamukkale'ye gelen turistler buraya geliyor. İstanbul, İzmir hatta Diyarbakır'dan ziyaretçilerimiz oluyor. Yerli turistler başta olmak üzere pek çok kişiyi ağırlıyoruz. Biz ileri yıllarda daha fazla büyümek istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular - Son Dakika Ekonomi
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