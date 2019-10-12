Bin 450 kilometre uzaklıkta bulunan hiç görmedikleri öğrencilerle gönül bağı kurdular

Bilecik'te başlatılan kampanya ile bin 450 kilometre uzaklıkta bulunan Şırnak'taki köy ilkokulu öğrencileri için giysi ve kırtasiye malzemesi toplandı. Yardımseverlerin hiç görmedikleri öğrencilere gönderdikleri malzemeleri alan minikler duygu dolu anlar yaşadı.



Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bağlı 590 nüfuslu Çukurca Köyü'nde eğitim veren Çukurca İlkokulu'nun Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediye Başkanlığına talebi ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan 37 koli giysi, kırtasiye ve okul üniforması öğrencilere teslim edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, Bilecik'e selam göndermeyi unutmadılar.



"Öğrencilerimiz bu malzemeleri güle güle kullansınlar"



Bilecik Tarihi Saat Kulesi önünde, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve projeye katkı sunan kurumların yetkililer tarafından hazırlanan kolileri kargo aracına yükledi. Gerçekleştirilen etkinliğe öncülük eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik ile Şırnak ili arasında çok güzel bir köprünün kurulduğunu belirterek, böyle bir çalışmada yer aldığı için duyduğu mutluluk ve sevinci ifade etti. Yardımlaşma ve paylaşma çalışmasında emeği olan herkese teşekkür eden Serpil Şahin, "Şırnak ili Silopi ilçesi Çukurca Köyü Çukurca İlkokulu'ndaki bir öğretmenimiz ve öğrencilerden Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi'ne yardım talebi oldu. Biz de ilimizdeki eğitim kurumları ve duyarlı esnafımız ile iletişime geçtik ve çocuklarımızın ihtiyacını giderecek birçok malzemeyi topladık. Öğrencilerimiz bu malzemeleri güle güle kullansınlar diyoruz. Bu çalışma ile her iki il arasında sevgi köprüsü kurulmuş oldu. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



Çukurca İlkokulu'ndaki öğrenciler büyük sevinç yaşadı



Çukurca İlkokulu'nda büyük bir sevinç ile karşılanan malzemeler öğrenciler tarafından teslim alındı. Gerçekleştirilen yardımlaşma faaliyetine öncülük eden Çukurca İlkokulu Öğretmeni Sevgi Bulut, okul ve öğrenciler olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin ve katkı veren herkese teşekkür etti. Yapılan yardımlaşma faaliyeti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Bulut, "Öncelikle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil hanıma böyle bir çalışmaya öncülük ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz ve okulumuz adına çok sevindik. Yapılan bu yardımlaşma faaliyeti ile her iki il arasında güzel bir sevgi köprüsü kuruldu. Yardımlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Okul bahçesinde öğrencilere Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin'den öğrenci ve öğretmenlere hitaben yazılan mektubu okunarak, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Bilecik'ten gönderilen hediyeleri öğrencilere takdim ederek, yardımlaşma faaliyetinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK