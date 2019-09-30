Kırşehir'de, jandarma ekipleri ile muharip ve malul gazi dernekleri işbirliğinde bin 450 öğrenciye "Şehitlere Saygı ve Gazilik" konferansı verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi ve Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi üyesi gaziler ve askeri personelin katılımıyla farklı okullarda konferanslar düzenlendiği belirtildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki ortaokullarda gerçekleştirilen "Şehitlere Saygı ve Gazilik" konferanslarına bin 450 öğrencinin katıldığı ifade edilen açıklamada, konferanslarda, gazilik ve şehitliğin kutsallığı ile ilgili bilgiler verildiği, bu tür kavramlara duyulan saygı ile ilgili anlatım yapıldığı vurgulandı.

Geleceğin teminatı gençlerle okulların konferans salonların da bir araya gelerek, anlatımlar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından muharip ve malul gazi dernekleri üyelerinin katılımıyla geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz ile tarihimizin canlı tanıkları saygıdeğer gazilerimiz bir araya getirilmiştir. Kültürel devamlılığımızı ve geçmişle olan duygusal bağımızı güçlendirmek, tarihsel geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kurmak adına kent merkezi ve ilçelerde toplam 7 ortaokulda bin 450 öğrenciye konferanslar verilmiştir. Gazilere saygı ve gazilik makamının öneminin yanı sıra, gazilerimiz askeri mücadeleleri ile yaşadıklarını anlatmışlardır."

Açıklamada, konferanslara katılan öğrencilerin, tarihin canlı tanığı gazilere sorular yönelterek birçok konuda bilgi sahibi olduğu aktarıldı.