Son Dakika Haberleri: Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek
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Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek

51 dakika önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna başvuru yapan bin 500 adaydan 160'ı okulda okumaya hak kazanacak.

Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek, System.String[]
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokuluna başvuru yapan bin 500 adaydan 160'ı okulda okumaya hak kazanacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı başladı. BESYO Stadyumu ve spor salonunda başlayan sınavda adaylar beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi ıı. öğretim programlarında öğrenci olabilmek için ter dökecek. Adaylar, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, atletizm, yüzme, masa tenisi, badminton, halk oyunları ve engelli Öğrenci branşlarında sınava tabi tutulacak. Online olarak bin 500 adayın başvuru yaptığı sınavlar sonrasında toplamda 160 aday Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okumaya hak kazanacak. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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