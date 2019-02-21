Bin 500'den Fazla Etiyopyalı Sudan'a Sığındı"
1 saat önce
Etiyopya'nın batısındaki şiddet olaylarından kaçan bin 500'ün üzerindeki kişinin Sudan'a sığındığı bildirildi.
Etiyopya
'nın batısındaki şiddet olaylarından kaçan bin 500'ün üzerindeki kişinin Sudan
'a sığındığı bildirildi. Birleşmiş Milletler
(BM
) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Etiyopya'nın batısında kabileler arasındaki şiddet olaylarından kaçan bin 500'ün üzerinde Etiyopyalının Sudan'a geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Etiyopyalıların 10 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Sudan'ın doğusuna sığındığı, BM tarafından Kesele eyaletindeki Şecerab mülteci kampına yerleştirildiği ve gerekli insani yardımın sağlandığı ifade edildi. Çatışmaların sürmesi halinde 3 bin kişinin daha bölgeye gelmesinin beklendiği aktarıldı.
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde geçen yıl Kasım ayında Tigray ve Amhara kabileleri arasında çatışmalar başladı.
Sudan, komşu Afrika
ülkelerinin yanı sıra Suriye
ve Yemen
'den gelen mültecilere de ev sahipliği yapıyor. Hükümet
, 2 milyona yakın mülteciyi barındırdığını açıklarken, BM verilerine göre bu rakam 1 milyon civarında.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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