Son Dakika Haberleri: Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu
Son Dakika Güncel Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu - Son Dakika

Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da 50. Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da 50. Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce öğrenci tarafından yapılan kitap ve oku kareografisi büyük beğeni topladı.


Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci okul bahçesinde 'Kitap Oku' koreografisi oluşturarak, ellerindeki kitapları da farkındalık oluşturmak amacıyla havada salladılar. Öğrencilerce yapılan bu muhteşem 'Kitap oku' Kareografi gösterisi büyük beğeni toplandı.


Kareografi gösterisinin ardından 9 - 15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocukların dünyasında kitaplara yer açmak ve kitaplarla çocuklar arasında anlamlı bir bağ kurmak amacıyla bin 500 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi.


50. Yıl Ortaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayının 2. Haftası "Çocuk Kitapları" Haftası olması sebebiyle okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki okuma oranının artmasını istediğimiz için bu etkinliği düzenledik. 50. Yıl Ortaokulu olarak yeni neslin okuyan, sorgulayan, araştıran, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olan bireyler olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kaydetti.


Bu etkinlik kapsamında bin 500 öğrenci yanı sıra 66 öğretmen, 5 hizmetli ve personel okuma etkinliğine katıldı. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden boşanmak için canlı yayına çıktı, DNA testinde kocasını aldattığı ortaya çıktı
Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:21:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]