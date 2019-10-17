Son Dakika Haberleri: Bin 500 öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na resimli destek
Son Dakika Güncel Bin 500 öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na resimli destek

Bin 500 öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na resimli destek

1 saat önce

Siirt'te bin 500 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek için aynı anda resim yaptı.

Bin 500 öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na resimli destek, System.String[]

Siirt'te bin 500 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek için aynı anda resim yaptı.

Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için okulun bahçesinde bir araya geldi.


Öğrenciler aynı anda sulu ve kuru boyalarla resim defterlerine Mehmetçik için resim çizdi.

Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrencilerle resim çizdi.

Asker selamı veren öğrenciler, hep birlikte "En büyük asker bizim asker." sloganı attı.


Sınıf öğretmeni Mehmet Terece, aynı anda bin 500 öğrenciyle okul bahçesinde resim çizerek harekata destek verdiklerini söyledi.

Terece, amaçlarının askere moral vermek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından yapılan resimler daha sonra okul idaresi tarafından toplatılarak Mehmetçiklere gönderilecek. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Öğrencilerden Betül Ceren Yıldız, çok güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yasin İnaç da etkinlikte, Türk bayrağına sarılı, sınırda görev yapan bir askerin resmini çizdiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:47 Kaynak: AA
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