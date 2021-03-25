Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu

25.03.2021 15:26

Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndan kartpostallık kar görüntüler

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunan Ordu'nun yaylaları, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de eşsiz bir manzara sunan yaylalar, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ordu'nun, en önemli turistlik merkezlerinden birisi olan ve menderesleriyle hayran bırakan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da, kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Yağmur suları ve eriyen kar sularıyla birlikte taşan menderesler, yaylanın güzelliğini arttırıyor.

Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

Kar yağışının devam ettiği Ordu'nun yüksek kesimlerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Perşembe Yaylası'nda ise kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylada çekilen fotoğraflar, doğa harikası olan güzelliği gözler önüne sererken, hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü.

Sokak hayvanlarının kar üzerinde dolaşması ise yaylanın güzelliğine renk kattı.

Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu
Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu
Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu
Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 500 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimi aştı.. Kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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