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Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi - Son Dakika

Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi

22.06.2021 17:13
Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi, System.String[]

Eskişehir'de kullanılmayan tuğla ocağından piyasa değeri yaklaşık bin 500 TL olan demir çalan bir kişi suçüstü yakalanırken, gözaltına alınan şahsa korona virüs tedbirler kapsamında maske takmadığı için 900 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de kullanılmayan tuğla ocağından piyasa değeri yaklaşık bin 500 TL olan demir çalan bir kişi suçüstü yakalanırken, gözaltına alınan şahsa korona virüs tedbirler kapsamında maske takmadığı için 900 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede faal olmayan fabrika, maden ocağı ve diğer işletmelerden hırsızlık yapıldığına dair bilgi alan ekipler harekete geçti. Ekipler ardından atıl durumda olan işletmeler kontrol ederek, takibe aldı. Sivrihisar'ın Babadat Mahallesi'nde bir aracın aktif olmayan bir tuğla ocağına girdiğinin görülmesi üzerine yapılan takipte, E.T., isimli şahsın tuğla ocağı içerisinde demir direkleri, demir makası ve demir testeresi ile keserek aracına yüklediği görüldü. Suçüstü yakalanan şahsın piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan demirleri hurdacılara satmak için kestiğini beyan etmesi üzerine çalınan demirlere el konuldu. Kesilen demirler daha sonra işletme sahibine teslim edildi. Yakalandığında maske takmadığı görülen ve 900 TL idari para cezası uygulanan hırsızlık şüphelisi E.T., daha sonra adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi
Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi
Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi
Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi

Para Cezası, Türk Lirası, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi - Son Dakika


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