Son Dakika Haberleri: Bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi
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Bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi

24 dakika önce

Tekirdağ'da bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6. yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirildi.

Bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6. yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Y.K. ve E.Ş. isimli şahısların tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tesfirini satmaya çalıştıkları haberinin alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyonda tahmini bin 1500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6.yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Tekirdağ, Tevrat, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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