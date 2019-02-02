Bin 535 Genç Rehabilite Edilerek Topluma Kazandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 535 genç, rehabilite edilerek topluma kazandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 535 genç, rehabilite edilerek topluma kazandırıldı.



"Uyuşturucuyla mücadelede en zoru işin başında aile olarak neyi yapıp neleri yapmayacağımızı bilmemektir. Aileyi koruyarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Benim evladımı zehre bulaştıran adam vatan hainidir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Güvenli Mahalle, Güvenli Okul" anlayışıyla kurduğu Oya Bahadır Yüksel 18 Yaş Altı Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi'ne yansıttı. Uyuşturucunun pençesini düşmüş gençlerin topluma kazandırılması için gece gündüz çalışan merkez, açıldığı 2016 yılından bugüne kadar 2 bin 362 hastaya ulaştı. Yürüttüğü çalışmalarla alanında örnek olan Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, gençleri yaşamda başarılı olabileceği alanlara yönlendirdi.



Uyuşturucuyla mücadelede ailelere eğitim



Büyükşehir Belediyesinin madde bağımlılığına yönelik araştırmalar sonucunda Sosyal Araştırmalar Merkezi (SARMER) ve İl Emniyet Müdürlüğünün riskli gördüğü 20 mahalle tespit edildi. "Bağımlılık ile ilgili çalışmaları halkın ayağına götüreceğiz" söylemiyle başlayan süreçte bağımlılıkla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti arasında bir protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda hazırlanan eğitim programında, 20 sorunlu mahallede koruyucu ve önleyici faaliyetler çerçevesinde aileler bilgilendirildi. Protokolün diğer paydaşları olan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü de çalışmalara katıldı. Alan çalışmaları neticesinde 9 kurs merkezinde,46 eğitim yapıldı, 8 bin 254 vatandaşa ulaşıldı. 2015-2018 yılları arasında, 7-10 yaş arasında 2, 11-14 yaş arasında 216, 15-18 yaş arasında ise bin 317 genç olmak üzere toplam bin 535 kişi, rehabilite edildi. - GAZİANTEP

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