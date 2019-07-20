Bin 551 taksi şoförüne ceza
1 saat önce
Türkiye genelinde 18 bin 640 ticari taksi denetlenirken, bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi.
Türkiye
genelinde 18 bin 640 ticari taksi denetlenirken, bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:37
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