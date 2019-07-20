Son Dakika Haberleri: Bin 551 taksi şoförüne ceza
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Bin 551 taksi şoförüne ceza

1 saat önce

Türkiye genelinde 18 bin 640 ticari taksi denetlenirken, bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi.

Bin 551 taksi şoförüne ceza, System.String[]
Türkiye genelinde 18 bin 640 ticari taksi denetlenirken, bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:37 
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