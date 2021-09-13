Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun davasına yayın yasağı - Son Dakika

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun davasına yayın yasağı

Doktor Hacer Demirel'in Kilis'te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına "yayın yasağı" getirdi.

Doktor Hacer Demirel'in Kilis'te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına "yayın yasağı" getirdi. Kilis Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu. Doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat, Mahkemeden davayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına "yayın yasağı" getirdi. Duruşma 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi. - KİLİS

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