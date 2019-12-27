Bin 600 rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bin 600 rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Bin 600 rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü organizasyonuyla AFAD ve Kızılay ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Bin 600 rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü organizasyonuyla AFAD ve Kızılay ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü Öğretim Görevlileri Mustafa Yıldız ve Gökhan El tarafından organize edilen "Arama Kurtarma Tatbikatı" düzenlendi.


İlçe merkezine 17 km. mesafede bulunan 1600 rakımlı Niksar Belediyesi Çamiçi Yaylası Kamp ve Karavan alanında zorlu kış şartlarında gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı.


Düzenlenen organizasyona Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkan vekili Oğuz Selim Buyruk, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin ile birlikte Tokat AFAD, Tokat Kızılay, Niksar İtfaiyesi ve TOGÜ Niksar MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ve TOGÜ Turhal Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri katıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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