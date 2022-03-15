Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi - Son Dakika
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Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi

15.03.2022 10:58
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 700 metre rakımdaki sürüler, kaval eşliğinde otlatılıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 700 metre rakımdaki sürüler, kaval eşliğinde otlatılıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi kırsalında bin 700 metre rakımdaki sürüler kaval çalınarak otlatıyor. Küçükkürne Mahallesi sakinleri geçimlerini büyük oranda bölgede gerçekleştirilen koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle sağlarken, mevsimler şartlar nedeniyle sürüler dağın eteklerinde branda ve briketlerden yapılan ağıllarda muhafaza ediliyor. Çobanlar tarafından gün boyu kontrol altında tutulan koyun, keçilerin ayrı ayrı ağıllarda tutulmasına ise ayrı bir özen gösteriliyor.

Mahallenin farklı noktalarından bir çok ağıl bulunurken, bölgedeki çobanlar ise bin 700 metre rakımdaki sürüleri kaval çalarak otlatıyor. Zor koşullara rağmen mesleğini severek sürdüren yaklaşık bin dolayında küçükbaş hayvanın bulunduğu Küçükkürne kırsalında çobanlık yapan Hikmet Aslan, sürüleri kavala alıştırdığını belirterek, "Bin tane küçükbaş hayvanım var. Onlarla uğraşıyorum. Hayvanları kaval eşliğinde ağıl dışına çıkarıyorum, dağlara otlatmak için götürüyorum. Kaval sesine alıştıkları için rahatlıyorlar kaval olmaz ise peşim sıra gelmiyorlar" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi
Bin 700 metre rakımdaki sürülerin kaval keyfi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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