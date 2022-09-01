Bin 750 metredeki saklı cennet, 'Gökçeova Göleti'

Deniz, kum, güneş turizmi yerine doğa turizmini tercih eden vatandaşların Muğla'da tercih ettikleri Köyceğiz'e 25 kilometre uzaklıkta ve Bin 750 metre yükseklikte Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti kamp ve doğa tutkunlarının uğrak merkezi oldu.

MUĞLA - Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da deniz turizmi kadar yayla turizmi de son yıllarda büyük rağbet görüyor. Yaz-Kış doğa turizminin yapılabildiği ender bölgelerden birisi Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve Bin 750 metre yükseklikteki Gökçeova Göleti.

Kamp ve doğaseverlerin uğrak mekanı

Son yıllarda ünlü simaların ve zengin iş adamlarının tercih ettiği Köyceğiz Ağla Yaylası üzerinden Denizli Beyağaç ilçesine bağlantının sağlandığı yol üzerinde bulunan Gökçeova Göleti, bisiklet tutkunları, çadır kamp ve günübirlik tatilciler için önemli fırsatlar sunuyor.

Yaban hayatı ile iç içe

Deniz seviyesinden Bin 750 metre yükseklikteki Gökçeova Göleti'nin çevresi yaban hayatı için de önemli bir alan. Gölet çevresinde tatil yapan vatandaşlar ile iç içe yaşam süren at, eşek, katır ve ördekler piknik ve kamp için gelen vatandaşların ili odağı durumunda. Çadırlar ile iç içe yaşam süren yaban hayatı gelen misafirler tarafından da besleniyor.

1987 yılında orman yangınları için yapıldı

Gökçeova Göleti, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1987 yılında kış aylarında yağan karın 50 dönüm alanda toplanması sonrası biriken suların tutulması ve aynı zamanda ormanlık alan olması nedeniyle helikopterlerin su alması için yapıldı. Gölet, 600 ila Bin yaşlarında olduğu tahmin edilen çam ağaçları ile çevrili.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanıyor

Yaz aylarında bisiklet ve kamp tutkunlarının uğrak mekanı olan Gökçeova Göleti, kış aylarında tamamen kar örtüsü beyaza bürünüyor. Kış aylarında donan göl üzerinde yürüyüş yapan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen dağcılık sporcuları, Sandras Dağı'nın zirvesine kadar tırmanma gerçekleştiriyor.

Teknolojiden uzak kamp

Gökçeova Göletinde tatlı su balığı bulunması nedeniyle amatör balıkçılar da göl etrafında yaptıkları piknik esnasında bir taraftan balık tutuyor, diğer taraftan tuttukları balıkları pişiriyor. İnternet ve cep telefonunun çekmediği bölgeye piknik yapmak ve kamp için gelen vatandaşlar doğal ortamın korunmasını ve gelen vatandaşların çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

"Piknikçiler temiz bıraksın"

Bisiklet ile Gökçeova Göletine gelen vatandaş, "Bisiklet ile geliyoruz buraya. Bisiklet sporu için burası bisikletçilerin Nirvana'sı diyebiliriz. Rakım çok yüksek, çok zor bir parkur. Ama bisikletçiler genelde seviyor burayı. Rakımı çok yüksek olduğu için antrenman için de çok güzel. Burası çok güzel ama sitemim piknikçilerin burayı çok kötü bırakması. Maalesef bütün pisliklerini bırakıp gidiyorlar" dedi.

"Kampçıların ihtiyaçları için tesis eksik"

Gölet çevresinde kamp yapanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesisin bulunmadığını belirten vatandaş, "Burası valiliğin genelgesinde, Sandras bölgesi için yangınlar nedeniyle yayınlanan genelgede burası mesire alanı olarak gösterilen bir yer. Kampçılara dediler ki siz ancak burada kamp yapabilirsiniz. Ancak buraya gelen kampçıların en temel ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir tesis yok. Burada böyle bir eksiklik var. Burası meşhur bir yer. Tatilciler internette görüyorlar burayı. Aşağılarda hava sıcak oluğu için burası da yüksek ve serin olduğu için kamp için geliyorlar buraya. Tek sıkıntı burada ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olmaması" dedi.

"Burada olmaktan mutluyuz"

Eşi ile karavan araçta kamp için Gökçeova Göleti'ni tercih eden vatandaş, "Doğa ile baş başa kalmak adına eşim daha önce biraya gelerek keşif yapmıştı. Biz hafta sonlarını doğada geçirmeyi çok seviyoruz. Merkezde hava sıcak. Biz de kendimizi serin bir yere atmak istedik. Eşim burayı tercih etti. Burada olmaktan çok keyifliyiz" dedi.