Son Dakika Haberleri: Bin 80 Saatlik Görüntü Kaydı Sayesinde Yakalandı

Bin 80 Saatlik Görüntü Kaydı Sayesinde Yakalandı

1 saat önce

KARAMAN'da Mustafa Yıldız'ın motosikletine çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S.'yi (21) polis, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamera kaydından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini tespit edip, yakaladı.

Bin 80 Saatlik Görüntü Kaydı Sayesinde Yakalandı, System.String[]
KARAMAN'da Mustafa Yıldız'ın motosikletine çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S.'yi (21) polis, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamera kaydından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini tespit edip, yakaladı. Nazmi S.'nin ifadesinde korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde geçtiğimiz 20  Aralık günü saat 22.30 sıralarında yaşanan kazada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta  Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız'ın, bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünün yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, özel ekip kurdu. Özel ekip,  108 adet MOBESE ve güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Bin 80 saatlik görüntünün incelenmesi sonucunda da aracın plakasından sürücü Nazmi S.'ye ulaşıldı.

'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Polis. Nazmi S.'yi 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına aldı. Nazmi S.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını ileri sürerek, "Olay günü çok korktuğum için durmayarak hızla olay yerinden kaçtım. Çarptığım kişiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Olayın şokuyla birlikte ne yapacağımı anlayamadan kaçmaya başladım. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Nazmi S., adliyeye sevk edildi. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Polis, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Eden Beş Kafadar, Mankenlik Yapıp Haber Sundular

Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi Kendini Potaya Asan Genci, Polis İpi Keserek Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:13:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin 80 Saatlik Görüntü Kaydı Sayesinde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]