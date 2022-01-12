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Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor

12.01.2022 09:59

Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor Bingöl'de İl Özel İdare ekipleri, yoğun sis ve kar yağışına rağmen bin 800 rakımda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de İl Özel İdare ekipleri, yoğun sis ve kar yağışına rağmen bin 800 rakımda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı köylerde, Bingöl Valiliği İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafede olan ve bin 800 rakımda bulunan Ortaçanak köyü ile mezralarında çalışma yapan ekipler, yoğun sis altında karla mücadeleyi sürdürüyor. Yer yer kar kalınlığının 1 buçuk metreyi aştığı bölgede her türlü riske rağmen çalışan İl Özel İdaresi 11 ekip, 19 greyder, 3 kar küreme, 2 kar savurma ve 15 loder ile köy yollarında ulaşımın akmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Ekiplerin sise rağmen gelip yolu açtığını belirten Mehmet Koca, "Devletimizden Allah razı olsun. İl Özel İdare ekipleri sürekli gelip, yollarımızı açıyorlar. Kar demeden, kış demeden, yağmur demeden, sis demeden. Hastamız olduğu zaman sürekli yollarımız açılıyor. Memnunuz, teşekkür ederim ekiplere" diye konuştu.

Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor
Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor
Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor

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Bingöl Valiliği, Doğu Anadolu, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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