Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı

22.04.2022 11:14

Roma döneminden kalma Türkiye'de eşi benzeri olmayan bin 800 yıllık bir ton ağırlığındaki mermerden yapılma küvet Afrodisias Müzesi'nde sergilenecek.

Roma döneminden kalma Türkiye'de eşi benzeri olmayan bin 800 yıllık bir ton ağırlığındaki mermerden yapılma küvet Afrodisias Müzesi'nde sergilenecek.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçak kazı ile bulunan ve satılmak üzereyken jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen mermerden yapılma bir ton ağırlığındaki küvet basına tanıtıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tanıtılan küvet, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dünyanın en nitelikli eserlerinin yer aldığı Karacasu Afrodisias Müzesinde sergilenecek.

Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı
Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı
Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı
Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı
Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı

YORUMLAR
500
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı MASTAURA ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNDU MASTAURA ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNDU

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bir tonluk 1800 yıllık mermer küvet basına tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement